صدامات بين قوات الأمن الإسرائيلية ويهود من الحريديم بسبب التجنيد

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أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، بوقوع صدامات بين الأمن الإسرائيلي ومتظاهرين من اليهود المتشددين (الحريديم) احتجاجا على قانون يلزمهم بالخضوع للتجنيد الإجباري.

من جانبها، ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن لجنة الشئون الخارجية والأمن بالكنيست طلبت توضيحات من الجيش بشأن الإعلان عن إرسال أوامر التجنيد للحريديم.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنَّ الجيش سيُصدر أوامر استدعاء لنحو 3000 شخص من الحريديم.

وذكر موقع "واللا" الإلكتروني الإسرائيلي، أن "الجيش الإسرائيلي سيصدر أوامر استدعاء لنحو 3000 شخص من الحريديم، يوم الأحد المقبل، بعد موافقة وزير الدفاع يوآف جالانت".

وأوضح الموقع أن "جالانت" وافق الأسبوع الماضي، على إصدار أوامر استدعاء للتجنيد لنحو 3000 من الـ"حريديم".