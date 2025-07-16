عرض 4 أفلام قصيرة وندوة عن التراث في نادي سينما المرأة الإثنين المقبل

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في إطار مبادرة "تراثنا ميراثنا" التي أطلقتها وزارة الثقافة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ينظّم المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، فعالية نادي سينما المرأة، وذلك يوم الإثنين المقبل الموافق 21 يوليو، في تمام الساعة السابعة مساءً، بـسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وتتضمن الفعالية عرض أربعة أفلام قصيرة تناقش قضايا المجتمع والتراث من زوايا بصرية متنوعة:

- "سحر الدروب": فيلم وثائقي من سيناريو وإخراج مروة السوري، تصوير ومونتاج أحمد هاشم.

- "مهطال البعاد": تأليف عتيق Atique، رؤية إخراجية دنيا الزاهر، وإخراج أسامة القزاز.

- "طيارة ورق": تأليف وإخراج بثينة الناصري، بطولة هشام زكري ومحمد فؤاد، ويرصد الفيلم علاقة إنسانية دافئة تجمع بين الأجيال.

- "حواديت إيكنجي": للمخرجة مروة الشرقاوي، ويعكس الفيلم نبض الحياة الشعبية والموروث الحكائي المصري.

ويعقب عروض الأفلام ندوة فكرية بعنوان "التراث في عيون صُنّاع الأفلام القصيرة"، بحضور الدكتورة سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، وتدير الندوة الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي.

يُذكر أن نادي سينما المرأة يُقام يوم الإثنين الثالث من كل شهر، ضمن فعاليات المركز القومي للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، وتحت إدارة الناقدة شاهندة محمد علي.





