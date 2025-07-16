صدور حكم بالسجن بحق عمدة إسطنبول المعزول لإهانة مسئول

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قضت محكمة في تركيا بالسجن عام و8 أشهر بحق عمدة إسطنبول المعزول أكرم إمام أوغلو، لإهانة وتهديد مسئول حكومي.

وبحسب التقارير الواردة عن وكالة الأنباء التركية "ديميرورين" وشبكة "تي آر تي" التركية، برأت المحكمة ساحته من تهمة منفصلة باستهداف أحد ممثلي الادعاء.

وعادة لا تؤدي تلك المدد من الأحكام إلى السجن بموجب القانون التركي.

والحكم غير نهائي بعد. وسوف يظل إمام أوغلو محتجزا على ذمة اتهامات أخرى.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، بأن القضية التي رفعها مكتب المدعي العام في إسطنبول في يناير الماضي، تتهم إمام أوغلو بتهديد المدعي العام الأعلى للمدينة، وتطالب بسجنه لمدة سبعة أعوام، بالإضافة إلى منعه من الترشح لمنصب سياسي.

ومنذ اعتقال إمام أوغلو في 19 مارس، تعرضت رموز المعارضة لضغط متزايد فيما جرى عزل أو احتجاز العشرات من العمد من حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي له إمام أوغلو.