شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، إقبالًا من المصطافين، وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، إذ سجلت العظمى 35 درجة مئوية، والمحسوسة 38 درجة.

وقالت هالة محمود، ربة منزل، إنها جاءت مع العائلة للهروب من درجات الحرارة المرتفعة، مؤكدة أن الأجواء اليوم رائعة رغم ارتفاع درجات الحرارة، و"الجو مناسب للسباحة والأولاد مبسوطين جدًا".

وأضاف محمد سعيد، أحد المصطافين، أنه اختار شاطئ بحري لقضاء يوم ترفيهي مع أسرته، مشيدًا بتنظيم الشاطئ وتواجد المنقذين باستمرار، مشيرًا إلى أنه لاحظ رفع الراية الخضراء على عكس شواطئ العجمي التي رفعت عليها الرايات الصفراء.

وقال عادل حافظ، إنه جاء بصحبة زملائه لقضاء يوم على البحر بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن الشاطئ كان مزدحمًا بعض الشيء والجو حار، لافتا إلى أنه حريص على اتباع التعليمات وعدم السباحة في الأماكن العميقة.

فيما أضاف محمد عاشور، أحد مسئولي شاطئ بحري، أن جميع فرق الإنقاذ منتشرة بطول الشاطئ، وتم التشديد عليهم بمتابعة حالة البحر أولًا بأول، للتعامل المباشر مع أي حالة طارئة، متابعا أن جميع غرف خلع الملابس والحمامات جاهزة ومجانا.

يُذكر أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، برئاسة العميد أحمد إبراهيم، دعت المواطنين التوجه إلى الشواطئ، والاستمتاع بالبحر والتقاط الصور التذكارية.

وأكدت أن الرايات المرفوعة في القطاع الشرقي هي الخضراء، والقطاع الغربي والعجمى رفعت عليها الرايات الصفراء، والأمواج مرتفعة قليلا، مشددة على الانتباه لتعليمات المنقذين جيدا.