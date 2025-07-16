الواحات الخضراء تنبض بالحياة في الوادي الجديد: اتفاقية لزراعة 35 فدانا بالقمح بأساليب مستدامة

وقّع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع "الواحات الخضراء" لاستصلاح وزراعة ٣٥ فدانًا من محصول القمح كمرحلة أولى، وذلك بالشراكة مع اللواء طيار إيهاب عبد المقصود، رئيس مجلس إدارة شركة خدمات البترول الجوية، والدكتور نصر الدين عبيد، مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، وبحضور الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن الاتفاقية تهدف إلى إنشاء نموذج زراعي مستدام يسهم في زيادة الرقعة الزراعية، من خلال الاعتماد على أحدث الأساليب العلمية والتقنيات الزراعية المستدامة، ومنها إدارة الموارد المائية بطرق علمية واستخدام الطاقة الشمسية النظيفة.

وأضاف أن المشروع سيوفر فرص عمل وتدريب لأبناء المحافظة، حيث يستفيد من المرحلة الأولى ١٧ أسرة، بواقع فدان ونصف لكل مستفيد، مشيدًا بالدور الوطني والمجتمعي لقطاع البترول في دعم جهود التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية.