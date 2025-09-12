إدخال 5605 شاحنات مساعدات عبر معبر رفح البري خلال 7 أسابيع

توقف دخول شاحنات المساعدات من بوابة معبر رفح البري الفرعية إلى معبر كرم أبو سالم خلال الإجازة الأسبوعية المتعارف عليها أيام الجمعة والسبت.

وأوضح مصدر مختص عند معبر رفح البري أنه تم، يوم الخميس، إدخال 119 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة لدعم الشعب الفلسطيني، تشمل المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية، منها: 20 شاحنة من دولة الإمارات، و30 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، و4 شاحنات من دولة قطر، و20 شاحنة مرسلة للمخيم المصري، و45 شاحنة من هيئة الأمم المتحدة.

وأضاف المصدر أن إجمالي الشاحنات التي دخلت عبر معبر رفح منذ 27 يوليو الماضي وحتى يوم الخميس بلغ 5605 شاحنات، حملت نحو 35 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، لافتًا إلى أن مجموع شاحنات الوقود التي تم إدخالها إلى قطاع غزة منذ ذات التاريخ بلغ 17 شاحنة فقط، حملت أكثر من 750 طنًا من السولار اللازم لتشغيل المستشفيات.

ووفق إحصائيات رسمية سابقة، بلغ عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح منذ 7 أكتوبر 2023 قبل توقف المساعدات في 27 مارس الماضي 37412 شاحنة متنوعة، إلى جانب 28,584 طنًا من الغاز، و60,345 طنًا من السولار، و1,266 طنًا من البنزين.