قوات الاحتلال تعتقل أكثر من 20 فلسطينيا خلال عدوان على قرى منفذي عملية القدس

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنها اعتقلت أكثر من 20 فلسطينيا خلال عدوانها في محيط قريتي قطنة والقبيبة شمال غرب القدس التي خرج منها منفذي عملية القدس الاثنين الماضي.

وكانت قوات كبيرة اقتحمت القرى وحاصرت مداخلها، قبل أن تداهم عشرات المنازل وتنفذ عمليات تفتيش واسعة طالت أكثر من 700 موقع، تخللها تخريب ممتلكات ومصادرة مقتنيات شخصية، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وخلال العملية، اقتحمت قوات الاحتلال منزلي منفذي العملية في القدس وأجرت عمليات مسح وتخريب داخلهما، فيما هدمت آليات عسكرية منشآت في قريتي القبيبة والمغير بحجة "البناء غير المرخّص"، في إطار سياسة العقاب الجماعي بحق الأهالي.

في الوقت نفسه، واصلت قوات الاحتلال حملات متزامنة في عدة محافظات بالضفة الغربية، حيث نفذت قوات الاحتلال اقتحامات في جنين وصانور وقباطية ومحيطها، اعتقلت خلالها عددًا من الشبان، وصادرت أموالًا ومقتنيات خاصة. كما أقدمت على هدم ثلاثة منازل في المنطقة، إلى جانب منزلين آخرين.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 21 مواطنًا، بينهم فتية اتهموا بإلقاء الحجارة، وسط تصاعد في حملات المداهمة والاعتقالات التي تستهدف مختلف المحافظات الفلسطينية.