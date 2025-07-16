نظمت أمانة العمل الأهلي بحزب مستقبل وطن في محافظة مطروح، برئاسة رانيا قنديل، ندوة بعنوان "الأسرة الواعية والمواطن الفعال.. معًا نحو بناء وطن مستقر ومجتمع ناضج".

وأوضحت أمينة العمل الأهلي بحزب مستقبل وطن مطروح، أن الندوة استهدفت الأسرة في المجتمع، مؤكدة ضرورة الوعي والإرشاد الأسري لإنجاح المواطن والابتعاد عن الشائعات، وغرس القيم الإيجابية في المجتمع، والتوعية بحقوق المواطن وواجباته نحو الوطن ومن أول الحقوق حقه الانتخابي.

فيما حثت الندوة التي حاضر فيها آية العربي، ماجيستير في القانون وأمين مساعد العمل الأهلي بالمحافظة، وأماني عمر باحث اجتماعي، على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل لمجلس الشيوخ، وضرورة الإدلاء بالصوت الانتخابي؛ لأنه أمانة ولا بد من الابتعاد عن العزوف للنزول بالانتخابات.