ألمانيا: انخفاض منسوب مياه الراين يتسبب في جنوح سفينة فندقية بمدينة بون

أدى انخفاض منسوب المياه في نهر الراين بألمانيا إلى تداعيات جديدة؛ حيث جنح فندق عائم في العاصمة الألمانية القديمة بون غربي البلاد.

وأعلنت فرق الإطفاء أن السفينة عالقة منذ نحو الساعة السابعة صباحًا بشكل عرضي في نهر الراين بمحاذاة دار أوبرا بون. وأضافت أن على متنها 75 راكبًا و40 من أفراد الطاقم، وجميعهم لم يصابوا بأذى.

ووفقا للمعلومات الواردة، فقد جنحت السفينة أثناء محاولتها الرسو، حيث علق جانبها الأمامي الأيسر فوق ضفة رملية. ومن المقرر إرسال قاطرة لسحبها في وقت لاحق من اليوم الخميس. ورغم ذلك، لا يزال بإمكان السفن الأخرى المرور في الاتجاهين، ولكن بسرعة منخفضة.

وفي مدينة ليفركوزن، توقفت أيضًا عبّارة نهر الراين عن العمل بسبب انخفاض منسوب المياه. وصرحت بلدية ليفركوزن بالقول: "لا يمكن التنبؤ بشكل قاطع بالمدة التي سيستغرقها هذا التوقف؛ إذ يعتمد الأمر على تطور منسوب المياه".

وأكدت أن قرار تعليق حركة العبّارة دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، رغم التوقعات التي تشير إلى ارتفاع طفيف في منسوب المياه خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما تأثرت حركة الشحن النهري بالفعل بانخفاض منسوب المياه، إذ باتت السفن مضطرة إلى الإبحار بحمولات أقل. وقال أندرياس بارتل، من ميناء دويسبورج، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "يترتب على ذلك انخفاض كميات البضائع المنقولة على متن كل سفينة، وبالتالي ارتفاع تكاليف النقل على امتداد سلسلة الإمداد".

وأضاف أن تخفيض السعة التشغيلية لحمولة كل سفينة يعني أيضًا الحاجة إلى تشغيل عدد أكبر من السفن لنقل الكمية نفسها من البضائع.