وزير بريطاني يطالب فيفا بمعاقبة منتخب الأرجنتين

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طالب بيتر كايل، وزير الأعمال البريطاني الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بفتح تحقيق، بعدما رفع لاعبو منتخب الأرجنتين لافتة كُتب عليها: "جزر مالفيناس (فوكلاند) أرجنتينية"، عقب الفوز على إنجلترا بنتيجة 2-1 في نصف نهائي كأس العالم 2026.

واعتبر كايل أن الواقعة تمثل انتهاكًا واضحًا للوائح "فيفا" التي تحظر استخدام الشعارات أو الرسائل ذات الطابع السياسي داخل الملاعب، داعيًا إلى إجراء تحقيق "شامل" بشأن ما حدث.

وقال الوزير البريطاني: "يجب فصل السياسة عن كرة القدم. وفي الواقع، فإن أحد المبادئ الأساسية لكأس العالم هو أن تبقى السياسة منفصلة عن اللعبة".

وحظيت دعوة كايل بدعم من مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إذ قال متحدث باسم رئاسة الوزراء: "قد لا تكون كأس العالم لنا، لكن جزر فوكلاند بالتأكيد لنا".

ولم يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن الواقعة.