طلاب ثانوية عامة ببولاق الدكرور: الوقت لم يكن كافيا في امتحان الرياضيات التطبيقية

انتهى طلاب شعبة علمي رياضة بمجمع مدارس بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة من أداء امتحان مادة الرياضيات التطبيقية ضمن امتحانات الثانوية العامة، حيث تباينت آراء الطلاب حول مستوى الأسئلة ومدى توافقها مع الوقت المخصص للإجابة.

وقال الطالب أحمد فوزي إن الامتحان جاء في المستوى المتوسط بشكل عام، وتضمن أسئلة مباشرة يمكن التعامل معها لمن تدرب على نماذج الوزارة والأسئلة الاسترشادية، مشيرا إلى أن أغلب جزئيات الامتحان اعتمدت على الفهم وتطبيق الأفكار أكثر من الحفظ.

ووصف الطالب علاء البنا بعض الأسئلة بأنها احتاجت إلى وقت أطول في التفكير، خاصة الجزئيات التي جمعت بين أكثر من فكرة داخل السؤال الواحد، وأن ضيق الوقت كان التحدي الأكبر بالنسبة له، رغم أن الأسئلة جاءت من المنهج المقرر.

وأوضح الطالب حسين محمد أن الامتحان احتوى على العديد من الأسئلة غير المباشرة، وأن الامتحان كان يحتاج إلى وقت إضافي للإجابة على جميع الأسئلة.

وانتهت اليوم امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2025 - 2026، حيث أدى طلاب شعبة علمي علوم الامتحان في مادة الأحياء، وطلاب شعبة علمي رياضة الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية، وطلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الإحصاء.