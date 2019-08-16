 الدبلوماسيون الروس يعملون على إطلاق سراح طاقم السفينة المختطف بالكاميرون - بوابة الشروق
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الدبلوماسيون الروس يعملون على إطلاق سراح طاقم السفينة المختطف بالكاميرون

ارشيفية
ارشيفية
أ ش أ
نشر فى : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 3:12 م | آخر تحديث : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 3:12 م

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة أن قراصنة خطفوا 8 من أفراد طاقم سفينة بينهم 3 روس قبالة سواحل الكاميرون، وأن الدبلوماسيين الروس يعملون على إطلاق سراحهم.

وأوضحت الخارجية الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) - أن قراصنة بالقرب من ميناء (دوالا) الكاميروني هاجموا سفينة الشحن (مارماليتا) التي ترفع علم (أنتيغوا وبربودا) وتعود ملكيتها إلى شركة دنماركية، واختطفوا ثمانية من أفراد الطاقم بينهم 3 مواطنين روس.

وأضاف البيان أن الدبلوماسيين الروس يتعاونون بنشاط مع السلطات المختصة الكاميرونية ومالكي السفينة، من أجل تسهيل الإفراج السريع عن المواطنين الروس.


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