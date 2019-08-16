 وزير خارجية جرينلاند ردا على ترامب: نهتم بالتجارة لكننا لسنا للبيع - بوابة الشروق
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وزير خارجية جرينلاند ردا على ترامب: نهتم بالتجارة لكننا لسنا للبيع

جزيرة جرينلاند
جزيرة جرينلاند
أ ش أ
نشر فى : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 1:52 م | آخر تحديث : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 1:52 م

قال وزير خارجية جزيرة جرينلاند ذاتية الحكم التابعة لمملكة الدنمارك آني لون باجر إن أكبر جزيرة في العالم ليست معروضة للبيع؛ وذلك ردا على تقارير إعلامية أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش سرا مع مستشاريه فكرة شراء الجزيرة.
وقال باجر- حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة- "نحن منفتحون على التجارة لكننا لسنا للبيع".
ويأتي ذلك، بعد تقرير نشرته صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، يشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد شراء جزيرة "جرينلاند" التي تعد أكبر جزيرة في العالم والتابعة حاليًا للدنمارك.
وتتبع جزيرة جرينلاند "ذاتية الحكم" الدنمارك، وتعد أكبر جزيرة في العالم، وتبلغ مساحتها مليونين و166 ألف كيلومتر مربع، ورغم تمتعها بالحكم الذاتي منذ 1979، لا تزال جرينلاند تابعة للدنمارك في الشؤون الخارجية والأمنية والمالية.

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