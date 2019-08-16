 تنفيذ عمليات عسكرية ضد خلايا داعش الإرهابية في العراق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تنفيذ عمليات عسكرية ضد خلايا داعش الإرهابية في العراق

واس
نشر فى : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 4:16 ص | آخر تحديث : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 4:16 ص

أعلنت الولايات المتحدة اليوم عن شن حملة أمنية ضد الخلايا النائمة لتنظيم (داعش) الإرهابي في العراق بالتنسيق مع الجيش العراقي.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية في تغريدة على تويتر إن "جنودا أميركيين من اللواء القتالي الأول بالفرقة 101 المحمولة جواً، يقومون بمهمة ضد مواقع لداعش بالقرب من مطار (القيارة) وذلك للقضاء على الخلايا النائمة وضمان الهزيمة الدائمة" للتنظيم الإرهابي.

وأعلن العراق استعادة جميع أراضيه التي سيطر عليها داعش في عام 2014، عقب حملات أمنية بدعم من التحالف الدولي، إلا أن التنظيم لا يزال قادرا على شن هجمات خاطفة عن طريق حرب العصابات بحسب تقارير عراقية - أمريكية.

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