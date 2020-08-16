 استئناف مفاوضات سد النهضة الثلاثاء.. وتشديد مصري على اتفاق قانوني ملزم - بوابة الشروق
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استئناف مفاوضات سد النهضة الثلاثاء.. وتشديد مصري على اتفاق قانوني ملزم

سد النهضة 2020
سد النهضة 2020

نشر في: الأحد 16 أغسطس 2020 - 10:10 م | آخر تحديث: الأحد 16 أغسطس 2020 - 10:10 م

شارك وزيرا الخارجية والموارد المائية والري اليوم ١٦ أغسطس في اجتماع دعت إليه جنوب أفريقيا بصفتها رئيس الإتحاد الأفريقي لكل من مصر والسودان وأثيوبيا لبحث تطورات مفاوضات سد النهضة، حيث تقرر أن تُستأنف المفاوضات إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ١٨ اغسطس الجاري بهدف التوصل إلى إتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.
وأكدت مصر خلال الاجتماع على أهمية التفاوض من أجل إبرام اتفاق مُلزم قانوناً ينظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث ويؤمن مصالحها المائية ويحد من أضرار هذا السد وآثاره على دولتي المصب.

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