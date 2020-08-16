وزير إسرائيلي: إسرائيل والسودان على وشك توقيع اتفاقية سلام قبل نهاية 2020

كشف وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلى كوهين، النقاب عن أن إسرائيل والسودان على وشك توقيع اتفاقية سلام بينهما.

ونقلت هيئة البث الإسرائلي، اليوم الأحد، عن الوزير القول إنه "يتوقع أن تتم هذه الخطوة التاريخية قريبا، ربما قبل نهاية العام الحالي".

وأضافت الهيئة أن الاتصالات بين القدس والخرطوم مستمرة، كما أن بعثات من كل من الطرفين تواصل الاستعدادات على قدم وساق للتوصل إلى هذا الاتفاق.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان في مدينة عنتيبي الأوغندية في فبراير الماضي، واتفقا على "بدء التعاون المؤدي إلى تطبيع العلاقات" بين الجانبين.