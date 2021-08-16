 بايدن يعتزم الإدلاء بتصريحات بشأن أفغانستان بعد العودة إلى البيت الأبيض - بوابة الشروق
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بايدن يعتزم الإدلاء بتصريحات بشأن أفغانستان بعد العودة إلى البيت الأبيض

بايدن
بايدن
(د ب أ)
نشر في: الإثنين 16 أغسطس 2021 - 6:44 م | آخر تحديث: الإثنين 16 أغسطس 2021 - 6:44 م
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يدلي بتصريحات بشأن الوضع في أفغانستان بعدما يعود إلى واشنطن من منتجع كامب دافيد عصر اليوم الإثنين(بحسب التوقت المحلي ).

ويقيم بايدن حاليا في منتجع كامب ديفيد الرئاسي بولاية ماريلاند الأمريكية.

وسوف تكون هذه هى المرة الأولى التي يتحدث فيها للصحفيين منذ بسطت طالبان السيطرة على أفغانستان. ويأتي التغيير في جدول بايدن بعد الانتقادات بأنه كان بعيدا عن قلب الأحداث ويقيم في كامب ديفيد.

وبحسب البيت الأبيض، تحدث بايدن بالفعل مع فريقه الخاص بالأمن الوطني بشأن الوضع الأمني الحالي في كابول، حيث ناقش إجلاء الأفراد المدنيين وعمال الإغاثة الأفغان وغيرهم من الحلفاء.

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