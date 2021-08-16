هالاند يحمل أحلام دورتموند في لقب السوبر الألماني أمام بايرن ميونخ

يأمل مهاجم بوروسيا دورتموند، حامل كأس ألمانيا، النروجي إرلينج براوت هالاند أن يكون بايرن ميونيخ الألماني بطل الدوري في المواسم التسعة الماضية الضحيّة المقبلة له، وذلك عندما يتواجهان في مباراة كأس السوبر الثلاثاء.

ويراهن النادي البافاري بإشراف مدربه الجديد يوليان ناجلسمان الذي حلّ خلفاً لهانزي فليك المغادر لتسلم تدريب الـ"مانشافات"، على الفوز بلقب "بوندسليجا" للمرة العاشرة توالياً، غير انه استهل حملته بتعادل أمام بوروسيا مونشنجلادباخ 1-1 الأسبوع الماضي في افتتاح المرحلة الأولى.

وبخلاف بايرن المتعثر، اكتسح دورتموند مضيفه إنتراخت فرانكفورت 5-2 تحت هالة نجمه هالاند الذي كان اضطلع بدور في الخماسية، فسجل هدفين ومرر 3 كرات حاسمة، إلى كل من قائده ماركو رويس والبلجيكي ثورغان هازار والأميركي جيوفاني رينا.

وحده حارس فرانفكورت كيفن تراب حرمه من "هاتريك" بعد تدخل ساحر لصد تسديدة للنرويجي.

وسبقت ثنائية هالاند في الدوري، ثلاثية أمام فايسبادن من الدرجة الثالثة في كأس ألمانيا الأسبوع الماضي، ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف في مباراتين مع بداية الموسم الجديد.

كما رفع هذا المهاجم الظاهرة، الذي بلغ 21 عاماً الشهر الماضي، رصيده إلى 62 هدفاً في 61 مباراة بقميص "الأسود والأصفر".

قال عنه قائده رويس "هالاند هو التوليفة المثالية، وهذا ما يجب علينا قوله. نحتاج له".

وبدوره، أثنى المدرب الجديد لدورتموند ماركو روزه على مهاجمه قائلاً "من المذهل الاستقرار الذي يجلبه إلى الملعب".

وتابع "نحن سعداء لأنه هنا وعلى الآخرين أن يفكروا كيف عليهم أن يوقفوه".

-"إنه آلة"-

ومع صافرة نهاية المباراة أمام فرانكفورت، احتفل هالاند لفترة طويلة أمام الجماهير العائدة إلى الملاعب بعد غياب بسبب فيروس كورونا.

ويعتقد لاعب الوسط الدولي السابق والنجم لوثر ماتيوس أن هالاند سيمنح دورتموند نجاعة إضافية في سعيه للفوز بلقب الدوري.

وقال باصرار واضح "إنه آلة، ويملك هذه الكاريزما. ولهذا السبب يُعتبر دورتموند من أبرز المرشحين للمنافسة مع بايرن للفوز باللقب".

ورغم كل هذاالثناء، يلهث دورتموند خلف الوقت للفوز بلقب "بوندسليغا" مع هالاند، حيث تشير وسائل إعلام أن الاخير يملك بنداً في عقده للرحيل في عام 2022 مقابل 80 مليون يورو.

كما أشارت التقارير الشهر الماضي أن تشيلسي الانجليزي وضع على الطاولة مبلغ 175 مليون يورو للتعاقد مع هالاند، الذي ردّ على هذه الأخبار قائلاً "آمل في أن تكون مجرّد شائعات، لانه مبلغ كبير لشخص واحد".

ولكن، بعد الأداء الذي قدّمه هالاند في أوّل مباراتين رسميتين هذا الموسم، سلطت العديد من الأندية الأضواء عليه رغبة منها بجلبه إلى صفوفها، ومنها المنافس الأبدي بايرن ميونيخ.

وضمن هذا السياق، قال المدير الرياضي للنادي البافاري البوسني حسن صالح حميدزيتش "سنكون هواة لو لا نفعل ذلك".

وسيكون عملاق بافاريا أمام تحدي إيقاف خطورة العملاق النروجي الفارع الطول (1.94 م)، وذلك عندما يواجه الأخير بدوره هداف بايرن البولندي روبرت ليفاندوفسكي (33 عاماً) والذي حقق رقماً قياسياً في الدوري الموسم الماضي بتسجيله 41 هدفاً في 29 مباراة، محطماً الرقم السابق للراحل مؤخراً و"مدفعجي" بايرن السابق غيرد مولر.

كما حفر ليفاندوفسكي اسمه أكثر في سجلات "بوندسليغا" إذ بات بتسجيله هدف التعادل في مرمى بوروسيا مونشنجلادباخ، أوّل لاعب يسجل على الاقل هدفاً في المرحلة الاولى في خلال سبعة مواسم توالياً، حيث يجب أن نعود إلى 22 أغسطس 2014 لنجد "ليفا" صامتاً في المباراة الافتتاحية.

وقعت الصحافة الالمانية بغرام هالاند لدرجة الهذيان، فوصفته صحيفة "بيلد" اليومية الاكثر مبيعاً بـ "اللاعب الذي يتسبب باقتلاع حتى الجماهير المنافسة لدورتموند من مقاعدها".

وستكون المواجهة الحالية بين الفريقين "بروفة" مسبقة لما ينتظرهما قبل اللقاء الأوّل بينهما في الدوري في ديسمبر المقبل، علماً أن بايرن أحرز السوبر المحلية 8 مرات آخرها العام الماضي، مقابل 6 مرات لدورتموند آخرها عام 2019.

ورأى كلوزه أن كأس السوبر ستكون "مباراة حيث بامكاننا أن نقيس أنفسنا أمام أفضل فريق في ألمانيا".

وختم "نريد أن نتحضر بشكل جيد وأن نتابع من حيث توقفنا، لأن هذه المباراة يمكن أن تساعدنا لأن ذلك سمنحنا عنصر الاستقرار".