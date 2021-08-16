موريتانيا:ضحايا وخسائر مادية جراء صواعق وعواصف

أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية سقوط ضحايا وحدوث أضرار مادية بعدد من مناطق جنوب البلاد جراء صواعق وعواصف صاحبت هطول أمطار .

وأوضحت لجنة الطوارئ بالوزارة في بيان نشرته مساء اليوم الأحد أن شخصين لقيا حتفهما بقرية "چگينه" قرب مدينة روصو ( 200 كلم جنوب العاصمة ) بسبب صاعقة رعدية .

وحسب البيان فقد أسفرت العواصف المصاحبة للأمطار عن سقوط أعمدة كهربائية شرق نواكشوط وبين مدينة "ألاگ" وبوگي أيضاً كما ادت لوقوع خسائر مادية

وإصابة شخصين بجروح بمحافظة " لعصابه" وإصابة 3 أشخاص بقرية الرضا ببلدية بمحافظة الحوض الغربي شرق البلاد.

وشهدت عدة مناطق من شرق البلاد هطول أمطار رعدية مصحوبة بعواصف أسفرت أمس السبت عن وفاة عنصر أمن جراء انهيار مركز مراقبة جنوب البلاد .