الجمارك تبدأ تطبيق القيمة المضافة على المشغولات الذهبية والفضية

أصدرت مصلحة الجمارك منشور رقم 57 لسنة 2022 بشأن تحديد القواعد الإجرائية لتحصيل الضريبة على القيمة المضافة للمشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار المستوردة.

ونص منشور مصلحة الجمارك على أن يتم موافاة مصلحة الضرائب المصرية بالحصيلة المحققة من المشغولات الذهبية وعدد الجرامات المستوردة بصورة ربع سنوية أولا بأول.

كما تقرر تنفيذ كتاب رئيس الادارة المركزية للدراسات الضريبية – مصلحة الضرائب المصرية – قيمة مضافة، رقم 5178 في 19 يونيه الماضي والوارد لمصلحة الجمارك في 10 أغسطس الجاري بخصوص ما تم الاتفاق عليه بين مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية (شعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية ) لمتوسطات قيم التشغيل المصنعية اعتبارا من أول يوليو الجاري وحتى نهاية يونيه المقبل 2023 على ان تزاد بواقع 10% سنويا.