محافظ بورسعيد يناقش استعدادات استقبال بطولة الجمهورية للشركات

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المهندس حسن كامل رئيس مجلس إدارة اتحاد الشركات، والدكتور أحمد إسماعيل سكرتير عام الاتحاد، ومحمد يونس منسق دوري الشركات.

جاء ذلك لبحث ومناقشة استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال بطولة الجمهورية للشركات، والتي تنطلق بداية الشهر المقبل، وتحمل اسم الراحل الدكتور حسني غندر رئيس الاتحاد العام للشركات، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ.

واستعرض المحافظ مع الحضور كافة الترتيبات والاستعدادات لتنظيم البطولة والخروج بها بشكل مشرف، يتماشى مع التطور غير المسبوق على أرض بورسعيد في كافة القطاعات، موضحا أن القطاع الرياضي شهد تطورا كبيرا خلال الٱونة الأخيرة، حيث استقبلت المحافظة العديد من الفعاليات الرياضية المحلية والدولية، ونجحت في تنظيمها على أعلى مستوى، نظرا لتطوير البنية التحتية..

ووجه رؤساء الأحياء بالاستعداد المكثف لتحقيق واجهة حضارية لمحافظة بورسعيد أمام زائريها خلال فعاليات البطولة، والتي تضم أكثر من ٢٢ ألف لاعب من جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدا ضرورة الاهتمام بتطوير وتجميل كافة الطرق ومضاعفة أعمال النظافة العامة والحفاظ على الوجه والمظهر الجمالي والحضاري ببورسعيد.