ارتفاع صادرات الغاز اليومية لشركة جازبروم الروسية لأول مرة منذ مارس

أظهرت بيانات نشرت اليوم الثلاثاء ارتفاع صادرات شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة جازبروم اليومية إلى أسواقها الرئيسية خلال النصف الأول من الشهر الحالي لأول مرة منذ مارس الماضي، رغم تراجع الصادرات عبر خط الأنابيب نورد ستريم والخطوط الأوكرانية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البيانات المنشورة اليوم الثلاثاء تشير إلى أن متوسط صادرات جازبروم خلال النصف الأول من الشهر الحالي بلغ 213 مليون متر مكعب بزيادة نسبتها 3ر3% عن متوسط الصادرات اليومية خلال يوليو الماضي.

يأتي ذلك في حين تراجعت صادرات جازبروم إلى أسواقها الرئيسية منذ بداية العام الحالي بنسبة 36% إلى 5ر78 مليار متر مكعب.

وأشارت بلومبرج إلى أن جازبروم لا تقدم بيانات تفصيلية عن صادراتها، وهو ما يجعل من الصعب معرفة السبب الدقيق لزيادة الصادرات خلال الأسبوعين الماضيين.

ومع استقرار تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا خلال الشهر الحالي، فإن زيادة الصادرات الإجمالية قد تكون زيادة الإمدادات إلى الصين.

وقالت جازبروم إن إمدادات الغاز اليومية إلى الصين عبر خط أنابيب "باور أوف سيبريا" تتجاوز باستمرار الكميات المتعاقد عليها. يذكر أن صادرات الغاز الروسي إلى الصين تأتي من حقول شرق سيبريا التي لا ترتبط بشبكة خطوط الأنابيب التي تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

ويبلغ متوسط الإنتاج اليومي لجازبروم خلال الشهر الحالي 827 مليون متر مكعب بزيادة نسبتها 8ر6% عن الشهر الماضي وهو ما يشير إلى نمو الإنتاج شهريا لأول مرة منذ يناير الماضي بحسب تقديرات بلومبرج.

ومنذ بداية العام الحالي ضخت جازبروم 8ر274 مليار متر مكعب بانخفاض نسبته 13% عن الفترة نفسها من العام الماضي.