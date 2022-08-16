كينيا: وليام روتو يفوز بالسباق الرئاسي وسط مزاعم بالتزوير

وتظهر النتائج الرسمية أن روتو حقق مكاسب في معاقل خصمه الرئيسي رايلا أودينغا. كما فاز بأغلبية ساحقة في جبل كينيا، المعقل السياسي لنائب أودينغا، مارثا كاروا والرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا.

لقد كان يقاتل ما رآه محاولة من قبل اثنتين من أكبر السلالات السياسية في كينيا، أودينغاس وكيناتاس، للتمسك بالسلطة. ضربت هذه السردية على وتر حساس لدى العديد من الشباب الكيني.

تأخر الرجل البالغ من العمر 55 عاما في استطلاعات الرأي، وواجه خصما كبيرا، أودينغا، الذي في تطور غير عادي، كان مدعوما من منافسه منذ فترة طويلة، الرئيس كينياتا.

وسيتعين على الرئيس الآن أن يبتلع كبريائه ويسلم مقاليد السلطة إلى نائبه، وهو الرجل الذي وصفه خلال الحملة بأنه "غير جدير بالثقة".

كل هذا مشروط بأن تكون النتيجة حقيقية، وليست مزورة كما يزعم مؤيدو أودينغا.

وقد تعزز موقفهم من قبل غالبية مفوضي الانتخابات قائلين إنهم لا يستطيعون الحصول على "ملكية" النتيجة، لكن تشيبوكاتي كان مصرا على أنها تعكس إرادة الكينيين.

ليس هناك شك في أن هامش انتصار روتو الضيق، والانقسام داخل اللجنة، يظهر أن الأمة منقسمة.

كيفية تشكيل روتو حكومته ستحدد ما إذا كان سيتم لم شمل البلاد.

ومع اعتبار العرق عاملا رئيسيا في السياسة الكينية، سيتعين على روتو التأكد من أن حكومته تمثل المجموعات العرقية الرئيسية في كينيا، وخاصة مجتمع لوو الذي ينتمي إليه أودينغا.

ولم يشغل اللوو منصب الرئاسة في تاريخ كينيا، ولا بد أن يشعر المجتمع بالتهميش والظلم بعد الإعلان عن فوز روتو، الذي ينحدر من مجموعة كالينجين العرقية.

قال روتو في خطاب النصر إنه سيعمل مع "جميع القادة" وسيسعى جاهدا لضمان أن تكون الأمة "موحدة ومزدهرة".

وقال إنه تواصل مع أودينغا قبل الإعلان واتفقوا على أنه مهما كانت النتيجة، ينبغي أن يجروا محادثة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان سيطعن أودينغا في النتيجة أمام المحكمة، كما فعل في الماضي.

لقد خسر أربع انتخابات سابقة. كان ينظر إلى هذه على أنها أفضل فرصة له للفوز، وقام كينياتا بحملة مكثفة من أجله، وحث الناخبين على عدم الإدلاء بأصواتهم لصالح روتو.

اعترف كينياتا خلال حملته الانتخابية بأنه انتهك اتفاقا لدعم روتو في هذه الانتخابات.

بقدر ما يتعلق الأمر بروتو، قام كينياتا بحملة لصالح أودينغا لأنه أراد "رئيسا دمية".

وفي سن السابعة والسبعين، ليس من الواضح ما إذا كان أودينغا سيرشح نفسه للرئاسة للمرة السادسة في الانتخابات المقبلة في عام 2027.

روتو، أحد أكبر مزارعي الذرة في البلاد، فاز في أول طعن له في الرئاسة، وسيكون ثاني أصغر رئيس لكينيا بعد فوز الرئيس كينياتا في عام 2013 عن عمر يناهز الخمسين.

إنه خطيب قوي، شارك في السياسة قبل عقدين من الزمن في جناح الشباب في الحزب الحاكم آنذاك، واجتذب حشودا ضخمة خلال الحملة.