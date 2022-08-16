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تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية داخل البنوك المصرية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022، فقد استقر سعر صرف الدولار داخل البنك المركزي المصري ليسجل 19.09 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي، فقد سجل سعر صرف اليورو 19.46 جنيه للشراء، و19.57 جنيه لسعر البيع، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 23.06 جنيه للشراء و23.20 جنيه لسعر البيع.

وبالنسبة للعملات العربية، سجل سعر صرف الريال السعودي 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه لسعر البيع، وسجل سعر الدينار الكويتي 62.23 جنيه للشراء، و62.60 جنيه لسعر البيع.

وخلال تعاملات البنك الأهلي، استقر سعر صرف الدولار مسجلا 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه لسعر البيع، وسجل سعر صرف اليورو 19.36 جنيه للشراء، و19.48 جنيه لسعر البيع، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 22.94 جنيه للشراء، 23.10 جنيه لسعر البيع.

وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر صرف الريال السعودي 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه لسعر البيع، وسجل سعر الدينار الكويتي 60.08 جنيه للشراء، و62.47 جنيه لسعر البيع.

وفي بنك مصر سجل سعر صرف الدولار مسجلا 19.10 جنيه للشراء و19.16 جنيه لسعر البيع، وسجل سعر صرف اليورو 19.38 جنيه للشراء و19.48 جنيه لسعر البيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني 22.98 جنيه للشراء، و23.10 جنيه لسعر البيع.

استقر سعر صرف الريال السعودي مسجلا 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه لسعر البيع، وسجل سعر الدينار الكويتي ليسجل 60.01 جنيه للشراء، و62.47 جنيه لسعر البيع.