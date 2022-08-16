تايوان تسجل 23 ألفا و172 إصابة جديدة بكورونا و16 حالة وفاة



سجلت تايوان، اليوم الثلاثاء، 23 ألفا و172 إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها محلية باستثناء 270 حالة، كما سجلت 16 وفاة مرتبطة بالفيروس، طبقا لما ذكره مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة.



وسجلت منطقة "تايبيه الجديدة" أعلى عدد من حالات الإصابة بواقع 4515 حالة، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم.



وأعلنت تايوان أنه تم حتى الآن تسجيل 4 ملايين و927 ألفا و754 إصابة منذ تفشي الجائحة في مطلع عام 2020، من بينها 4 ملايين و903 آلاف و924 حالة إصابة محلية.



وفي الوقت نفسه، بلغ عدد حالات الوفاة المؤكدة في البلاد 9473 منذ بدء الجائحة.