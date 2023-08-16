مواصفات خيالية لبيت نيمار الجديد في السعودية

كشفت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية، عن مواصفات المنزل الذي سيعيش به النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في المملكة العربية السعودية، بعد انتقاله رسميا إلى الهلال.

وكان نادي الهلال السعودي قد أعلن مساء الثلاثاء، تعاقده رسميا مع نيمار لمدة موسمين 2025، ضمن تدعيمات الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ووفقًا لـ صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، فإن منزل نيمار في السعودية مكون من 25 غرفة و 3 حمامات ساونا، إلى جانب مسبح «40 × 10 أمتار».

وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن هناك 5 عمال متفرغين فقط في المنزلة لخدمة اللاعب وأسرته، إلى جانب سائق خاص به متوفر لمدة 24 ساعة يوميًا.

وتابعت الصحيفة أن كل فواتير الفنادق والمطاعم والخدمات المتنوعة خلال أيام إجازة نيمار سيدفعها نادي الهلال، مشيرة أن هناك طائرة خاصة له يتصرف بها كما يريد.

كما سيحصل نيمار على 3 سيارات أيضًا وهم (بنتلي كونتيننتال جي تي - أستون مارتن DBX - لامبورجيني هوراكان) كهدايا من إدارة الهلال، حسبما أفادت صحيفة ذا صن.