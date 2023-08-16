أول تعليق من الرئيس السيسي على أزمة الكهرباء: محتاجين نساع بعضنا

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بأهالي مطروح والسلوم وسيدي براني، وذلك على هامش زيارته لمدينة السلوم.

وقال الرئيس السيسي، إن مصر واجهت أزمة كهرباء حقيقية بعد أحداث 2011، مشيرًا إلى أن الدولة تمكنت من عبورها بفضل الله.

وأشار إلى أن «الدولة اضطرت لتخفيف الأحمال خلال الفترة الماضية، مع ذروة ارتفاع الحرارة في الشهرين الماضيين؛ لأن حجم الوقود المطلوب لتشغيل المحطات، بعد التكلفة الزيادة في الأسعار، أصبحت عبئًا علينا».

وأضاف: «الكهرباء ووقود السيارات نبيعه بالجنيه، لكننا نشتري الوقود لمحطات الكهرباء والسيارات بالدولار، وبالتالي لما يكون عندنا عبء كلنا نساع بعضنا، إحنا مبنخبيش عليكم حاجة».

واختتم: «كل تحدي نقدر نعبره مش بجهد الدولة، وإنما بفهم الناس إن التحدي يمكن التغلب عليه بالعمل والصبر».