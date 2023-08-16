اليابان تقدم مساعدات بقيمة 2 مليون دولار لـ هاواي إثر أضرار حرائق مدمرة

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قالت الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، إنها سوف تقدم مساعدات إنسانية بقيمة مليوني يورو لولاية هاواي الأمريكية، بعد وقوع أضرار ناجمة عن حرائق الغابات الأخيرة في جزيرة ماوي بالولاية.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي القول للصحفيين إنه سوف يتم تقديم المساعدات عبر الصليب الأحمر الأمريكي ومنظمة "جابان بلاتفورم" غير الربحية ومقرها طوكيو.

من ناحية أخرى، قالت السلطات المحلية إن حصيلة ضحايا الحرائق بلغت 106 قتلى.

واندلعت حرائق الغابات في 8 أغسطس في عدة أماكن في ماوي وجزيرة هاواي المجاورة، والتي تحمل نفس اسم الولاية الأمريكية.

وتضررت بلدة لاهاينا الصغيرة في ماوي، التي كان عدد سكانها 13 ألف نسمة قبل الكارثة، بشكل خاص.