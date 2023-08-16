ميسي يقود إنتر ميامي للتأهل إلى نهائي كأس الدوريات

تأهل فريق إنتر ميامي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الدوريات، بعد فوزه على نظيره فيلادلفيا يونيون في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء.

وحقق فريق إنتر ميامي فوزًا كبيرًا على نظيره فيلادلفيا يونيون بنتيجة 4 - 1، في المباراة التي أقيمت على ملعب تشيستر، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الدوريات.

افتتح أهداف المباراة المهاجم الفنزويلي جوزيف مارتينيز في الدقيقة الـ 3 من اللقاء، بعد تمريرة مساعدة من زميله سيرهي كريفتسوف.

فيما أضاف النجم الأرجنتيني ميسي الهدف الثاني لـ إنتر ميامي في الدقيقة الـ 19، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وأحرز جوردي ألبا الهدف الثالث في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، سجل أليخاندرو بيدويا هدف تقليص الفارق لـ فيلادلفيا في الدقيقة 73، قبل أن يختتم أهداف المباراة ديفيد رويز لاعب إنتر ميامي.

ومن المقرر أن يواجه فريق إنتر ميامي في المباراة النهائية لبطولة كأس الدوريات، الفريق الفائز من مباراة مونتيري المكسيكي وناشفيل الأمريكي، والتي ستقام في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.