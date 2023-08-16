ضبط شخصين لقيادتهما سيارتين برعونة على الطريق الدولي الساحلي في الإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول فيديو نُشر عبر إحدى الصفحات على موقع "فيسبوك"، متضمناً قيام قائدى سيارتين إحداهما "بدون لوحات" بالقيادة برعونة وعدم الالتزام بالحارة المرورية (بالطريق الدولى الساحلى بالإسكندرية) وتعريض حياة المواطنين للخطر.

بإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارتين، وقائديهما - مقيمان بمحافظة الإسكندرية- وبمواجهتهما، أقرا بقيامهما بالاشتراك فى موكب زفاف أحد أصدقائهما وأقرا بصحة الواقعة، كما أضاف أحدهما بأن السيارة "بدون لوحات معدنية" قيادته قام باستئجارها من معرض سيارات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على السيارتين.