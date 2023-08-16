الجيش الأوكراني ينشر قوات احتياطية بالقرب من كوبيانسك

نشر الجيش الأوكراني، قوات احتياطية في قطاع كوبيانسك، من أجل مواجهة تقدم القوات الروسية في منطقة خاركيف شرقي البلاد.



وقال الكولونيل سيرهي تشيريفاتي المتحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية للجيش الأوكراني لقناة "ماي أوكرينا" التلفزيونية الإخبارية، اليوم الثلاثاء: "تم تعزيز المواقع وصدرت توصيات منهجية محددة وتم إرسال قوات احتياطية".



ووفقا للمراقبين العسكريين الأوكرانيين والروس، فقد تحرك الجيش الروسي، لمسافة تصل إلى نحو سبعة كيلومترات من بلدة كوبيانسك.



وأمرت السلطات المحلية بإجلاء المدنيين حول المدينة.



وكان قد تم تحرير كوبيانسك من القوات الروسية العام الماضي، كجزء من هجوم مضاد أوكراني ناجح في منطقة خاركيف.