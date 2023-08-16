بيونج يانج: الجندي الأمريكي الذي عبر الحدود كانت لديه مشاعر سيئة تجاه الجيش الأمريكي

قالت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء إن جنديا أمريكيا عبر الحدود إليها دون إذن الشهر الماضي فعل ذلك لأنه كانت لديه مشاعر سيئة تجاه الجيش الأمريكي.

وفي 18 يوليو ، عبر الجندي ترافيس كينج دون إذن المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، اللتين لا تزالان رسميا في حالة حرب منذ صراع في خمسينيات القرن العشرين.

واعترف كينج بأنه تسلل بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية الثلاثاء نقلا عن تحقيق أجرته بيونج يانج في الأحداث.

ووفقا للتحقيق الكوري الشمالي، اعترف الجندي بأنه عبر الحدود إلى البلاد "لأنه كان يضمر شعورا سيئا حيال سوء المعاملة اللاإنسانية والتمييز العنصري داخل الجيش الأمريكي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وطلب كينج اللجوء إلى كوريا الشمالية أو دولة ثالثة، قائلا إنه يشعر بخيبة أمل من "المجتمع الأمريكي غير المتكافئ"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية.

ويمثل التقرير المرة الأولى التي تؤكد فيها بيونج يانج مكان وجود كينج، بعد أن أكدت في السابق أنها تلقت طلبا أمريكيا للحصول على معلومات حول هذه المسألة.

وحيرت قضية الجندي الأمريكي الشاب المراقبين لأسابيع.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) إن كينج أكمل خدمته وكان يجب أن يعود إلى بلاده بعد أن أمضى بعض الوقت في مركز احتجاز كوري جنوبي. وكان قد هدد بـ "إجراءات إدارية إضافية" في الولايات المتحدة.

ولم يذكر البنتاجون تفاصيل عن خلفية اعتقاله، لكن وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء ذكرت أن الجندي رفض دفع غرامات لركل وإتلاف سيارة شرطة في سول.