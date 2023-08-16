ألمانيا: ارتفاع عدد الأمهات العاملات واستمرار فجوة معدلات التوظيف بين الآباء والأمهات

ارتفع عدد الأمهات العاملات في ألمانيا، بينما لا تزال الفجوة في معدلات التوظيف بين الآباء والأمهات كبيرة، بحسب الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي في البلاد (ديستاتيس)، التي نشرت اليوم الأربعاء.

وارتفع عدد الأمهات العاملات ممن لديهن أبناء قُصّر، خلال الفترة بين عامي 2005 و2022، من 60% إلى 69%. كما زاد عدد الآباء العاملين خلال الفترة نفسها من 88% إلى 92%.

ومع ذلك، تعمل العديد من الأمهات بدوام جزئي، بينما يميل الآباء إلى الحصول على وظائف بدوام كامل. وفي العام الماضي، كان ذلك صحيحا بالنسبة لـ65% من الأزواج والزوجات.

وزاد توظيف الأمهات والآباء بشكل عام منذ إدخال علاوة الأبوة في عام 2007، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي.

ويحق للوالدين في ألمانيا الحصول على إعانة لتعويضهما عن فقدان الدخل أثناء إجازة الأبوة.

وتغطي البيانات الأمهات والآباء الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما ممن لديهم طفل واحد على الأقل قاصر يعيش مع الأسرة.