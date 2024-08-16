النائب إيهاب الطماوي: مناقشة مسودة قانون الإجراءات الجنائية الثلاثاء المقبل

قال النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إنه سيتم عقد اجتماع بمقر مجلس النواب، غدا السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور السادة الوزراء وممثلي الجهات ذات الصلة بمشروع القانون لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية.

وأشار الطماوي إلى أن اللجنة الفرعية استغرق عملها ١٤ شهراً وعقدت نحو ٢٨ اجتماعًا للوصول إلى صياغات مُحكمة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ولفت إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستعقد أول اجتماعاتها، الثلاثاء المقبل، لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعدة من قِبل اللجنة الفرعية تمهيداً لعرضه على المجلس بجلساته العامة في دور الانعقاد القادم.

وأكد أن جميع الأحكام التي تضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تم وضعها بالتوافق بين ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة الفرعية وفقا أحكام الدستور، والتزاما بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ووجه رئيس اللجنة الفرعية الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي على اهتمامه البالغ بأعمال اللجنة الفرعية منذ بدء أعمالها في ديسمبر ٢٠٢٢، ومتابعته الدقيقة لاجتماعات اللجنة وحتى انتهائها من صياغة مشروع جديد متكامل للإجراءات الجنائية يحقق الضمانات الدستورية للمواطن المصري، ويكفل مزيداً من الحقوق والحريات.