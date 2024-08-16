وزير الثقافة: مهرجان القلعة يعزز مكانة مصر كمركز إبداعي عالمي

أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، انطلاق فعاليات الدورة الـ 32 من "مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء"، والذي يُقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وتنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، بمسرح محكى قلعة صلاح الدين، بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وعدد من السفراء وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة: "يُعد مهرجان القلعة للموسيقى والغناء أحد أهم المنصات الموسيقية في مصر والمنطقة، وهو واحد من المشروعات الثقافية التي تفتخر بها وزارة الثقافة، ويأتي هذا المهرجان كجزء من جهودنا المستمرة لتحقيق العدالة الثقافية، حيث نقدم من خلاله تجربة ثقافية متنوعة تلبي احتياجات فئات المجتمع كافة."

وتابع وزير الثقافة: "تسهم الموسيقى في بناء الجسور بين الثقافات، وتعزز التفاهم والسلام، كما أن هذا المهرجان يعكس التزامنا بتقديم الفنون الراقية في أبهى صورها، بما يدعم مكانة مصر كواحدة من أهم المراكز الإبداعية الفنية في العالم، ونحن فخورون بمشاركة نخبة من الفنانين والفرق من مصر في هذه الدورة، ونسعى من خلال هذه الفعالية إلى تقديم تجربة فنية مميزة تُمتع الجمهور وتُلهم الأجيال القادمة."

ووجه وزير الثقافة الشكر لكل من ساهم في الإعداد لهذه الدورة وخروجها للنور، وفي المقدمة وزارة السياحة والآثار، الشريك الاستراتيجي لهذا الحدث، والدكتورة لمياء زايد، رئيسة دار الأوبرا المصرية، وفريق عملها، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الناقل التلفزيوني للمهرجان.

كما حرص وزير الثقافة على تكريم نخبة ممن ساهموا في رسم صورة براقة للمهرجان، وهم: السيد عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة؛ الكاتب والأديب يوسف القعيد، عضو مجلس أمناء أوبرا دمنهور؛ الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية الأسبق؛ عازف البيانو الفنان فتحي سلامة، الحائز على جائزة "جرامي" الموسيقية العالمية عام 2004؛ المايسترو حازم القصبجي، حفيد الموسيقار محمد القصبجي وقائد الفرقة القومية العربية للموسيقى العربية منذ عام 2014؛ الفنان ياسر الصيرفي، قائد الفيولينة بأوركسترا القاهرة السيمفوني؛ عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز؛ المهندس محمود حجاج، رئيس الإدارة المركزية للتجهيزات الفنية بدار الأوبرا المصرية سابقًا؛ عبير محمد عمر، مدير عام التنسيق الفني والبرامج بدار الأوبرا المصرية؛ واسم الراحل محمد سالم، مدير عام النشاط الفني بدار الأوبرا المصرية سابقًا؛ واسم الراحل صلاح صالح، من أبناء الديكور بالورش الفنية بدار الأوبرا المصرية.

ضمت فعاليات الافتتاح -الذي قدمته الإعلامية جاسمين طه زكي- عرض الصوت والضوء عن "تطور الموسيقى عبر العصور في مصر"، تأليف موسيقي للموسيقار تامر غنيم، تصميم جرافيك للمهندس محمد عبد المنعم. ثم قدمت عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها "بانوراما" باقة متنوعة من الأعمال العربية والغربية التي أُعيد توزيعها لتناسب آلة الماريمبا.

وقدمت الفنانة كارمن سليمان وفرقتها باقة مختارة من روائع الطرب العربي إلى جانب مجموعة من أعمالها الخاصة.

يُذكر أن الدورة الـ 32 من "مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء" تقام على مدار 14 يومًا، خلال الفترة من 15 حتى 28 أغسطس الجاري، وتضم 13 حفلًا متنوعًا على مسرح المحكى، لكل من: "ليلة موسيقى عربية في حب الفنانة وردة" بقيادة المايسترو علاء عبد السلام، فريق بلاك تيما، الفنان لؤي وفرقته، الفنان عمرو سليم وفرقته، الفنان حمزة نمرة وفرقته، فريق جلاس أونيون، حفل موسيقى الهند، الفنان هشام عباس وفرقته، الصوفية والحداثة مع الموسيقار فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي، الفنانة دينا الوديدي وفرقتها، الفنانة نادية مصطفى وفرقتها، الفنان علي الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة أحمد فرج، ليلة صوفية مع نجوم فرقة الإنشاد الديني بإعداد مصطفى النجدي، الفنان إيهاب توفيق وفرقته، الفنانة إيمان عبدالغني بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، الفنان هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، أوركسترا القاهرة السيمفوني "موسيقى أفلام هوليوود" بقيادة المايسترو أحمد عاطف، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، الفنانة سمر طارق وفرقتها، الفنان مصطفى حجاج وفرقته، فرقة مواويل، عميد الإنشاد الديني الشيخ ياسين التهامي وفرقته، الفنان سعد العود وفرقته، الفنان مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، وأوركسترا مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا بقيادة وتدريب راجي المقدم، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة قيادة المايسترو ناير ناجي"، وذلك مع عروض الفرق الدولية بمشاركة فرقتين من الهند والبرتغال، والتي تقام بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة.