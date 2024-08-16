وزير الخارجية: نبذل جهودًا حثيثة للتوصل لصفقة عاجلة لوقف إطلاق النار وقتل المدنيين في غزة

أكد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر تبذل جهودًا حثيثة بالتعاون مع الشقيقة دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى «صفقة عاجلة وسريعة لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف قتل المدنيين، وتبادل الأسرى والرهائن».



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عبد العاطي مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب في العاصمة بيروت، مساء الجمعة، في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تقديم الدعم للبنان في ظل الأحداث الراهنة والعمل على خفض وتيرة التصعيد المتزايدة في المنطقة.



وحذر من خطورة انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، قائلا: «هذه الصفقة بداية الحل في هذه المنطقة، وبداية تخفيض التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى أتون حرب شاملة لا يعلم مداها سوى الله وما ستسفر عنه من قتل وتخريب ودمار».



وأكد أن «مصر مستمرة في جهودها»، معربًا عن أمله في «توافر حسن النية والإرادة السياسية للتوصل إلى هذه الصفقة، التي لابد وأن تفضي لوقف فوري لإطلاق النار ووقف قتل المدنيين الفلسطينيين؛ كبداية نحو لخفض حدة التوتر في المنطقة ووقف التصعيد».



وأعلن «عبد العاطي» عن إدانة مصر القاطعة لأي عمل يمس سيادة لبنان ووحدة أراضيه، قائلا: «مصر تؤكد دائما على إدانة أي فعل يمس سيادة لبنان ويمس التراب اللبناني، وندين بلغة واضحة أي استهداف بعمليات داخل الأراضي اللبنانية وأخرها العدوان على الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت، وأيضا ندين بشكل كامل سياسية الاغتيال التي لن تؤدي سوى للتصعيد بالمنطقة».