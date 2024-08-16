وزيرة البيئة: نجحنا في إدخال شركات الأسمنت لمجال تدوير المخلفات والتوسع في استخدام الوقود البديل

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن الوزارة حققت خطوات ناجحة في المواءمة مع قطاع الصناعة، من خلال دخول شركات الأسمنت في مجال تدوير المخلفات والتوسع في إنتاج الوقود البديلة واستخدامه، موضحة أن قانون البيئة ألزم شركات الأسمنت بإدخال 10% من المخلفات داخل مزيج الطاقة في الأفران الخاصة بها.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة مع عدد من صحفيي ملف البيئة بمختلف الصحف والمواقع الإلكترونية، وذلك في إطار سلسة اللقاءات الدورية التي تنظمها وزارة البيئة لفتح قنوات التواصل مع الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة، لتسليط الضوء على القضايا البيئية والتحديات البيئية المحلية والإقليمية والدولية.

وأكدت وزيرة البيئة، أنه تم العمل مع عدد من المستثمرين، فى مجال تحويل المخلفات إلى طاقة، حيث تم تحديد شكل التعاقد بعد مراجعته من مكاتب دولية، والذي يتضمن العديد من الأطراف، لافتةً إلى مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بالجيزة، سوف يحقق عائدا بيئيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأشارت إلى العمل على قدم وساق بالتعاون مع الجهات المعنيه للانتهاء من هذا المشروع، كمدخل لزيادة الطاقات الجديدة والمتجددة فى مصر، وأيضا العمل على توفير الدعم والتكنولوجيات حيث ان تكلفة المصنع الواحد تصل الى ما يقرب من 90 إلى 150 مليون دولار.

ولفتت إلى أعمال غلق مقلب السلام العمومي، كأول مشروع إغلاق آمن لمقلب مخلفات في مصر، باستثمارات تبلغ 530 مليون جنيه. وتشمل المرحلة الأولى للمشروع عملية الإغلاق وتكلفتها حوالي 130 مليون جنيه، للتخلص من الآثار السلبية للمقالب العشوائية، حيث يُجرى إعادة تأهيل الموقع وتنفيذ البنية التحتية لتحويله إلى متنزه عام.

فيما تشمل المرحلة الثانية تنفيذ المتنزه العام واللاند سكيب بتكلفة تُقدر بحوالي 400 مليون جنيه وتشمل أيضًا محطة كهرباء باستخدام الغاز الحيوي المتولد من المقلب والتي تُعد جزءًا من استراتيجية شاملة للاستفادة القصوى من المخلفات وإشراك القطاع الخاص، كما تُركز المرحلة الثانية على أعمال التشجير والزراعات وتنسيق الموقع العام.

واستعرضت وزيرة البيئة جهود الوزارة بملف الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة اعلاميا بالسحابة السوداء، موضحه أنه تم عمل تحليل للبيانات خلال الـ6 أعوام السابقة وتحديد أكثر الاماكن التي يتم حرق قش الأرز بها، وتم تحديد 19 قرية على مستوى محافظات المنظومة، كما تم العمل على ضم محافظة اسيوط للمنظومة لمواجهة حرق حطب الذرة.

وأوضحت أنه تم العمل أيضا على توفير معدات وسيارات صغيرة للدخول بسهولة للقرى، كما تم توقيع بروتوكولين مع وزارة الزراعة بشأن إيجار المعدات، وتكثيف عدد المشاركين من الإرشاد الزراعي على مستوى محافظات المنظومة، مشيرة إلى الإجراءات التى تقوم بها الوزارة مثل فحص عوادم المركبات، والتفتيش على المصانع، ونظام الانذار المبكر.

وتابعت أنه تم تحديد الأدوار والمسئوليات لكل الجهات المعنية بالمنظومة، كما توجد غرفة عمليات بوزارتي البيئة والتنمية المحلية تعمل على مدار 24 ساعة للرصد والمتابعة، بالإضافة لرفع تقرير يومى لدولة رئيس مجلس الوزراء بحالة الجو وتأثيرات السحابة، مشيرة إلى انخفاص نسبة حرق المخلفات البلدية على مستوى المحافظات بسنبة 60 - 70% عن السنوات الماضية، نتيجة لجهود السيطرة على المقالب العشوائية و الاشتعال الذاتي، مشيرة إلى التنسيق مع وزير الزراعة للتواجد الميدانى المستمر بالحقول لمتابعة المنظومة.