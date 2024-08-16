 سؤال برلماني عن قرارات الثانوية العامة: هل تم إجراء حوار مجتمعي مع الخبراء قبل الإعلان؟ - بوابة الشروق
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سؤال برلماني عن قرارات الثانوية العامة: هل تم إجراء حوار مجتمعي مع الخبراء قبل الإعلان؟

علي كمال
نشر في: الجمعة 16 أغسطس 2024 - 2:32 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أغسطس 2024 - 2:32 م

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه لوزير التربية والتعليم، بشأن ما تم اتخاذه من قرارات تخص الثانوية العامة والإعدادية.

وتساءلت السعيد، قائلة: "هل ما أعلنتم عنه من دمج مواد وتغيير بعضها من مواد مضافة للمجموع لمواد نجاح ورسوب فقط تم بناء على لجان فنية خاصة بتطوير المناهج أم بناء على قرار فردي منكم؟!".

وتابعت: "هل تم إجراء حوار مجتمعي مع خبراء التربية والتعليم وخبراء المناهج وأولياء الأمور؟! ومتى وأين تم هذا الحوار ولم يمض على تكليفكم أكثر من شهر لم تتمكنوا فيه من دراسة أوضاع الوزارة؟!".

كما تساءلت قائلة: "هل يجوز تغيير المناهج بهذه الطريقة السريعة والمتعجلة والمبنية على تغطية العجز الصارخ بالمعلمين بتقليص عدد الحصص وإلغاء أهمية بعض المواد؟!".

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