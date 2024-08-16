جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب أدوية وألبان أطفال

نجحت إدارة الجمارك بالإدارة العامة للصادرات الجوية بمطار القاهرة، في ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية وألبان الأطفال بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975، بحسب بيان الجمارك اليوم.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بجمرك صادر مصر للطيران، اشتبه مأمور الجمرك في مشمول البيان الجمركي رقم 455150 لسنة 2024 باسم شركه "أ. أ" طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن ملابس وأحذية ورش حرفية.

وبالعرض على محمد حافظ، مدير الجمرك، شكل لجنة لكشف ومعاينة المشمول فتبين وجود 1526 علبة أدوية بشرية مصرية الصنع منها صنف ليبراكس المدرج بجدول المخدرات مخبأة داخل الطرود، وكمية من لبن أطفال وإكسسوارات وحلى غواية، وذلك دون الحصول على الموافقات المطلوبه في هذا الشأن وبلغت قيمة المضبوطات 164 ألف جنيه.

وقرر أحمد الشهاوي مدير عام جمارك الصادرات والواردات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 4 وإخطار الجهات المختصة.