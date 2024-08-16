 أوكرانيا: استمرار الهجمات الروسية في دونباس - بوابة الشروق
الجمعة 16 أغسطس 2024 2:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

أوكرانيا: استمرار الهجمات الروسية في دونباس

د ب أ
نشر في: الجمعة 16 أغسطس 2024 - 1:54 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أغسطس 2024 - 1:54 م

قالت هيئة الأركان العامة في أوكرانيا، اليوم الجمعة، إن القوات الروسية تواصل هجماتها في منطقة دونباس، فيما شهدت مدن بوكروفسك وتوريتسك وكوراخوفا قتالا عنيفا على نحو خاص.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم تسجيل إجمالي 144 اشتباكا عسكريا على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب التقرير العسكري، شن الروس هجوما شمل عشرات الضربات الجوية والقصف المدفعي، وتم صد الهجمات. وتحاول روسيا السيطرة على منطقة دونباس بأكملها.

وأفاد الطرفان المتحاربان بإسقاط العديد من الطائرات المسيرة عقب هجمات متبادلة. وتواصل روسيا هجماتها في دونباس حتى بعد توغل القوات الأوكرانية في كورسك.

وعينت أوكرانيا قائدا عسكريا في منطقة كورسك لضمان الالتزام بالأحكام العرفية وحماية السكان المدنيين. وشدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن جنود بلاده يلتزمون بالقانون الإنساني.

وفي إطار حملة دفاعية، شنت كييف هجوما بريا على منطقة روسية لأول مرة في السادس من أغسطس. وسيطرت القوات المسلحة الأوكرانية على عشرات القرى هناك.

وذكر زيلينسكي أن المناطق التي تمت السيطرة عليها ستكون ورقة مساومة في مفاوضات سلام محتملة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك