أوكرانيا: استمرار الهجمات الروسية في دونباس

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قالت هيئة الأركان العامة في أوكرانيا، اليوم الجمعة، إن القوات الروسية تواصل هجماتها في منطقة دونباس، فيما شهدت مدن بوكروفسك وتوريتسك وكوراخوفا قتالا عنيفا على نحو خاص.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم تسجيل إجمالي 144 اشتباكا عسكريا على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب التقرير العسكري، شن الروس هجوما شمل عشرات الضربات الجوية والقصف المدفعي، وتم صد الهجمات. وتحاول روسيا السيطرة على منطقة دونباس بأكملها.

وأفاد الطرفان المتحاربان بإسقاط العديد من الطائرات المسيرة عقب هجمات متبادلة. وتواصل روسيا هجماتها في دونباس حتى بعد توغل القوات الأوكرانية في كورسك.

وعينت أوكرانيا قائدا عسكريا في منطقة كورسك لضمان الالتزام بالأحكام العرفية وحماية السكان المدنيين. وشدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن جنود بلاده يلتزمون بالقانون الإنساني.

وفي إطار حملة دفاعية، شنت كييف هجوما بريا على منطقة روسية لأول مرة في السادس من أغسطس. وسيطرت القوات المسلحة الأوكرانية على عشرات القرى هناك.

وذكر زيلينسكي أن المناطق التي تمت السيطرة عليها ستكون ورقة مساومة في مفاوضات سلام محتملة.