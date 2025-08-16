واشنطن بوست: ترامب اقترح تنازل أوكرانيا عن أراض لروسيا لوقف الحرب

• في اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني عقب قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين، بحسب ما نقلته "واشنطن بوست" عن مسؤولين أمريكيين



ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب، اقترح على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنهاء الحرب مع روسيا مقابل تنازل كييف لموسكو عن كامل إقليم دونباس (شرق)، إضافة إلى المناطق الخاضعة أصلًا للسيطرة الروسية.

وأوضحت الصحيفة، السبت، أن المقترح جاء خلال اتصال هاتفي بين ترامب وزيلينسكي، عقب قمة ألاسكا التي جمعت الرئيس الأمريكي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين اثنين، رفضا الكشف عن هويتهما، أن ترامب تراجع عن شرط وقف إطلاق النار الذي كان قد طرحه سابقا للتوصل إلى اتفاق، مفضّلا بدلا من ذلك إبرام اتفاق سلام مباشر ينهي الحرب.

ويضم إقليم دونباس الأوكراني، منطقتي دونياتسك ولوهانسك، ذات غالبية سكانية ناطقة بالروسية، ويسيطر الجيش الروسي على معظم أجزاء الإقليم الغني بالفحم والمعادن.

والجمعة، عقدت قمة بين ترامب وبوتين في ألاسكا، تحت عنوان "السعي لتحقيق السلام" واستمرت قرابة 3 ساعات، حيث بحث الزعيمان وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.

وعقب اتصاله مع ترامب بشأن قمة ألاسكا، أكد زيلينسكي، في منشور له عبر منصة "تلغرام"، على ضرورة إنهاء الحرب الدائرة في بلاده مع روسيا عبر "سلام حقيقي ودائم" يتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار في البر والبحر والجو.

كما دعا إلى ضمان أمن طويل الأمد لأوكرانيا بدعم من الولايات المتحدة وأوروبا، مشددا على أن جميع القضايا المهمة بالنسبة لبلاده يجب أن تُناقش بمشاركة كييف.

زيلينسكي، استبعد أيضا إمكانية حل أي قضية، بما في ذلك القضايا الإقليمية، من دون أوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.