قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقادة أوروبيين، السبت، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "يُفضل اتفاقاً شاملاً لإنهاء الحرب مع أوكرانيا"، ولا يريد وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار، حسبما نقل مراسل موقع "أكسيوس" عن أحد المصادر في مكالمة ترامب.

وأضاف ترامب خلال الاتصال الذي جاء عقب قمة مع بوتين في ألاسكا: "أعتقد أن اتفاق سلام سريع أفضل من وقف إطلاق النار".

وأجرى ترمب اتصالاً هاتفياً مع قادة أوروبيين في حلف الناتو، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، كما أجرى "مكالمة مطولة" مع نظيره الأوكراني فولوديمسر زيلينسكي.

وعقب الاتصال، قال الرئيس الأوكراني إن الاتصال الهاتفي مع ترمب "استمر أكثر من ساعة ونصف"، مضيفاً أنه سيزور واشنطن الاثنين للقاء نظيره الأمريكي، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وشدد زيلينسكي على أن أوكرانيا "مستعدة للتعاون البناء"، مضيفاً أن أوروبا عليها أن تكون جزءاً من المحادثات في جميع المراحل، معرباً عن تأييده عقد اجتماع ثلاثي.

- ضمانات أمنية

وذكر أن الاتصال الهاتفي مع ترمب والقادة الأوروبيين ناقش "إشارات إيجابية" من واشنطن بشأن ضمانات أمنية

وفي وقت سابق الجمعة، قال الرئيس الأمريكي بعد مباحثات مع نظيره الروسي في ألاسكا، إنه ينصح زيلينسكي بعقد صفقة مع روسيا بشأن إنهاء الحرب.

بدوره، قال مسئول في الكرملين إن موضوع القمة الثلاثية بين الرؤساء الروسي والأمريكي والأوكراني "لم يناقش بعد"، حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وأضاف الكرملين أنه "لا علم حتى الآن بموعد عقد لقاء بين بوتين وترمب مجدداً".

إلى ذلك، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيتوجه لزيارة واشنطن الاثنين، لبحث "تفاصيل إنهاء الحرب مع روسيا"، عقب قمة ترامب وبوتين في ألاسكا.

وقال ترامب، الجمعة، عقب اللقاء مع بوتين، إنه لن يضطر إلى التفكير في فرض رسوم جمركية مضادة على الدول التي تشتري النفط الروسي في الوقت الحالي، لكنه قد يضطر إلى ذلك "في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".

- الأمر متروك لزيلينسكي

وذكر ترامب، الجمعة، أن الرئيس الأوكراني ونظيره الروسي سيعقدان اجتماعاً، لمحاولة التوصل إلى وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأضاف ترامب، في مقابلة مع شون هانيتي من قناة Fox news، بعد الاجتماع مع بوتين في ألاسكا: "الآن، الأمر متروك حقا للرئيس زيلينسكي لإنجاز ذلك.. وأود أن أقول أيضاً إنه على الدول الأوروبية أن تتدخل قليلاً، ولكن الأمر متروك للرئيس زيلينسكي.. وإذا رغبوا في ذلك، سأكون في الاجتماع المقبل".

وتابع: "سيقومون بإعداد اجتماع الآن بين الرئيس زيلينسكي والرئيس بوتين وبيني، على ما أعتقد".

وانتهت قمة ألاسكا بين الرئيسين الأمريكي والروسي فلاديمير ، بالتأكيد على أن الاجتماع الذي استمر لأكثر من ساعتين ونصف في ألاسكا، أقرب نقطة تماس بين البلدين، كان "مثمراً"، وإن لم تحمل تصريحاتهما أي تأكيد على التوصل إلى اتفاق كامل بشأن الحرب في أوكرانيا.