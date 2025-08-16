محافظ الوادي الجديد يعتمد الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية للتعليم الفني

اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية للصف الأول الثانوي بالتعليم الفني، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

وأوضح المحافظ، أنه استجابة لمطالب أولياء الأمور في فتح فصول للخدمات بالمصروفات، للطلاب الحاصلين على مجموع أقل من الحد الأدنى للتقدم إلى مدارس التعليم الفني تم اعتماد الحد الأدنى للقبول بالمدارس التالية، مدرسة المروة التجارية بإدارة الخارجة التعليمية ١٩٠ درجة للبنين والبنات، مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية ١٨٠ درجة بنين فقط، مدرسة موط الثانوية التجارية ٢٢٠ درجة بنين وبنات.