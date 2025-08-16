حماس تدين تصريحات لرئيس مخابرات إسرائيل السابق تضمنت اعترافا بقتل 50 ألف فلسطيني

دانت حركة المقاومة حماس، بأشد العبارات التصريحات التي وصفتها بالإجرامية التي سرّبتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي السابق أهارون حاليفا، التي كشف فيها بوضوح أن إبادة خمسين ألف فلسطيني كانت هدفاً مقصوداً ومطلوباً، وأن قتل خمسين فلسطينياً مقابل كل إسرائيلي، بغضّ النظر عمّا إذا كانوا أطفالاً أو نساءً”، هو سياسة ممنهجة ومعتمدة.

وقالت حماس في بيان، مساء السبت: «هذه الاعترافات الرسمية تمثل دليلاً قاطعاً على عقيدة الإبادة التي تحكم سلوك هذا الكيان النازي، وتؤكد أن الجرائم التي تُرتكب ضد شعبنا هي قرارات عليا وسياسة رسمية صادرة عن قيادة العدو السياسية والأمنية».

وأضافت: «تكشف هذه الأقوال عن الطبيعة النازية والإجرامية لهذا الكيان، الذي يفاخر بقتل الأطفال والنساء بدم بارد، الأمر الذي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته القانونية والأخلاقية لمحاسبة المسؤولين عن هذه التصريحات والجرائم باعتبارها جرائم حرب وإبادة جماعية مكتملة الأركان».

ودعت حماس، الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، إلى توثيق هذه التصريحات وتفعيل أوامر الملاحقة بحق قادة الاحتلال الذين يجاهرون ليل نهار بجرائمهم ضد المدنيين الأبرياء وقتل عشرات الآلاف على أساس انتقامي.

كما دعت دول العالم كافة إلى التعاون مع المحكمة وتسليم الجناة من مجرمي الحرب للمحاكمة.

وسبق أن أذاعت قناة 12 العبرية، تسجيلًا مسربًا لرئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلية السابق أهارون حاليفا، قال فيه إنه يجب قتل 50 فلسطينيًا مقابل كل قتيل إسرائيلي في 7 أكتوبر.

وأضاف حاليفا: «وجود 50 ألف قتيل في غزة أمر أراه ضروريًا من أجل الأجيال القادمة، مقابل كل إسرائيلي قتل في 7 أكتوبر 2023».

وتابع رئيس شعبة الاستخبارات السابق: «لا يهم إن كانوا أطفالا أو غير ذلك.. أنا لا أتكلم بدافع انتقام.. بل أقول ذلك كرسالة للأجيال القادمة، هم بحاجة من حين لآخر إلى نكبة كي يشعروا بالثمن».