فوز الفيلم السوري «الكهف» بجائزة أفضل وثائقي بتورنتو

أعلنت إدارة مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، الأسماء الفائزة بجوائز دورتها الحالية، عبر صفحات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني الخاص بالمهرجان، بعدما تقرر إلغاء حفل الختام وتوزيع الجوائز للدورة الـ44، بسبب مغادرة العديد من صناع الأفلام والنقاد المدينة الكندية بحلول اليوم العاشر للمهرجان.

ونالت الأعمال العربية مكانة متميزة من بين المئات من الأفلام المقدمة، حيث فاز الفيلم الوثائقي السوري «الكهف ــ The Cave» للمخرج فراس فياض، بجائزة اختيارات الجمهور لأفضل فيلم وثائقي ، وتدور أحداثه حول الحياة اليومية لخمسة طبيبات يعملن في مستشفى "الكهف" تحت الأرض، وتخدم 400 ألف مدني في مدينة الغوطة، فيما نال فيلم "أنا لست بمفردي - I Am Not Alone"، للمخرج الأرميني جارين هوفانيسيان جائزة الوصيف في فئة الأفلام الوثائقية، وحصد المرتبة الثالثة في نفس الفئة فيلم الممثلة والمخرجة الأمريكية برايس دالاس هواردز "الآباء- Dads".

ومازالت المخرجة والممثلة اللبنانية، نادين لبكي تحقق نجاحات كبرى على المستوى الدولي، حيث فاز فيلم "1982" للمخرج اللبناني وليد مؤنس وتؤدي فيه لبكي دول البطولة، بجائزة (نيبتاك) للفيلم الآسيوي، وتدور أحداثه حول صبي يبلغ من العمر 11 عامًا، يٌدعى (وسام) يتعلق بحب زميلته (جوانا)، ويحاول طرد الخوف من داخله ليخبرها بحبه، ولكن ضربة جوية إسرائيلية عام 1982 تضرب بيروت، تأتي على مدرسته وتحول حبه إلى جحيم، وتلعب لبكي دور معلمة الطفل الشاهدة على قصته، وتسعى لمساعدته وتشجيعه على البوح بحبه.