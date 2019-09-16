الانتخابات التونسية: قيس سعيد والقروي في الصدارة بعد فرز 40% من الأصوات

قالت هيئة الانتخابات الرئاسية التونسية، إن المرشحان للرئاسة قيس سعيد ونبيل القروي في الصدارة بعد فرز 40% من أصوات الناخبين، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبرعاجل، اليوم الاثنين.

وتوجه أكثر من 7 ملايين ناخب تونسى إلى مراكز الاقتراع، لانتخاب سادس رئيس فى تاريخ البلاد خلفا للرئيس الراحل الباجى قايد السبسى، وذلك من بين 24 مرشحا، عقب إعلان المرشحين الرئاسيين، محسن مرزوق وسليم الرياحى الانسحاب من السباق نحو قصر قرطاج، ودعوة أنصارهما إلى التصويت لصالح المرشح المستقل وزير الدفاع السابق عبدالكريم الزبيدى.