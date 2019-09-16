الكويت توقع اتفاقيتي تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلن سفير الكويت لدى النمسا المندوب الدائم للكويت لدى المنظمات الدولية في فيينا السفير صادق معرفي اليوم الاثنين، أنه سيتم توقيع اتفاقيتي تعاون بين الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال المؤتمر العام للوكالة المنعقد حاليا في فيينا.

وأوضح معرفي، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، بمناسبة انطلاق أعمال الدورة الـ63 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة، أن إحدى الاتفاقيات ستكون في مجال السلامة والأمن النووي، والأخرى في مجال الغذاء والزراعة والموارد المائية والطاقة والصناعة.

وأكد أهمية الدور الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معربا عن تقدير الكويت للجهود الحثيثة التي تقوم بها الوكالة، لتسخير الطاقة الذرية من أجل تعزيز السلام في العالم.

ولفت معرفي، إلى أن الكويت تشارك وتتعاون بشكل كبير مع مختلف الإدارات في الوكالة الدولية، وذلك من أجل تمكينها من استخدام الطاقة النووية وبناء قدراتها ومؤسساتها الوطنية.