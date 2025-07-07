الأوقاف تعلن مكافآت الموظف المثالي عن شهر يونيو 2025

أعلن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مكافآت الموظف المثالي عن شهر يونيو 2025، وذلك في إطار حرص الوزارة على ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي، وتحفيز الكوادر البشرية المتميزة في مختلف قطاعات العمل.

وأضاف الأزهري، خلال بيان رسمي، أن التكريم يأتي تقديرًا لما بذله الموظفون الفائزون من جهود مخلصة وأداء متميز، جعلهم قدوة في الانضباط والتفاني، بما يسهم في الارتقاء بجودة العمل الإداري والخدمي داخل ديوان عام الوزارة ومديرياتها.

أكد وزير الأوقاف أهمية استمرار هذه المسابقة بشكل شهري، لما لها من أثر إيجابي في تعزيز روح الانتماء، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق العدالة في التقدير الوظيفي، بما يصب في صالح تطوير العمل وتحقيق رضا العاملين والجمهور على حد سواء.

للاطلاع على قائمة أسماء الموظفين المثاليين لشهر يونيو 2025 من هنا.