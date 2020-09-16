أعلنت سلطات العاصمة الصينية (بكين) عرض الأوبرا الكلاسيكية "عايدة" في المركز الوطني للفنون المسرحية ببكين، يوم 20 سبتمبر الجاري.

وذكرت السلطات -في بيان اليوم الأربعاء- أن العرض، الذي يستمر لثلاث ساعات، تم تنفيذه في صورة فيلم من إنتاج صيني بواسطة جوقة وأوركسترا المركز الوطني الصيني للفنون المسرحية.

وتعد أوبرا "عايدة"، التي تم عرضها للمرة الأولى عام 1871، من أشهر الأعمال الفنية التي كتبها الملحن الإيطالي الشهير "جوزيبي فيردي"، حيث تصور قصة حب بين الأميرة الإثيوبية عايدة والبطل المصري راداميس.

ورغم أن بلديهما حينذاك كانتا في حالة حرب ضد بعضهما، وقع العاشقان في مأزق الاختيار بين الحب والولاء للدفاع عن بلديهما.

وانتحب المشاهدون في جميع أنحاء العالم على هذه الرومانسية المأساوية لأكثر من قرن، متأثرين بالتزام عايدة بوطنها الأم وافتتانها الكبير براداميس مقترنا بمثلث الحب الفوضوي وسقوط بطل الرواية من المجد.