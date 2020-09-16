بومبيو: العمل الدؤوب مستمر مع بريطانيا لإتمام اتفاق التجارة الحرة

قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، إن فريقي بلاده وبريطانيا يقومان بعمل دؤوب بشأن إتمام اتفاق التجارة الحرة بين الجانبين.

وأضاف بومبيو - في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني دومينيك راب اليوم /الأربعاء/ - : "أن البلدين يقفان سويًا في إدانتهما حادث تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني"، مشيرًا إلى أن أي استخدام للأسلحة الكيماوية هو غير مقبول تحت أي ظرف ويسري ذلك منذ حادث "ساليزبيري" قبل عامين وحتى الآن.

وأوضح أنه ناقش مع نظيره البريطاني التحديات التي يشكلها الحزب الشيوعي الصيني أمام العالم وكذلك الشعب الصيني، معربًا عن ترحيب بلاده بالخطوات التي اتخذتها بريطانيا لمواجهة التحديات الصينية خلال الشهور الأخيرة، ومنها التعبير عن إرادة مواطني هونج كونج ومنح الملجأ للكثير منهم.. مؤكدًا أن البلدين ستقفان دوما دفاعًا عن الحرية.

وأكد ضرورة احترام جميع الدول وخاصة روسيا لسيادة بيلاروسيا حيث يتظاهر المواطنون هناك ضد نتائج انتخابات مزورة وهو أمر ملهم للجميع -على حد وصفه - مشددًا على ضرورة توقف الوحشية ضدهم وعلى السلطات إطلاق سراح المواطن الأمريكي فيتالي شكلياروف المحتجز عن طريق الخطأ.

كما أكد أن أمريكا وبريطانيا ناقشا رفض الأولى حصول إيران على الأسلحة مع انتهاء الحظر في أكتوبر، مشيرًا إلى أنها تظل أكبر راعي للإرهاب حول العالم وأنه ليس من المقبول أن تحصل على أسلحة حرب مع إفلات من المحاسبة، منوهًا بأن بلاده ستتوجه للأمم المتحدة لإعادة فرض عقوبات على إيران حتى يكون حظر التسليح دائمًا وهو ما يعتقد أنه سيفيد شعوب جميع الدول.

كما عقب بومبيو على اتفاق السلام الموقع أمس بين إسرائيل والبحرين والإمارات، قائلًا: "إنه كان أمرًا رائعًا رؤية هذه الدول الثلاثة تطبع علاقاتها، وهذه الأحداث التاريخية تظهر ما يمكن تحقيقه عندما يعمل أشخاص ذوي نية جيدة من أجل تحقيق السلام".